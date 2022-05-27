برهوم: ما كشفته الجزيرة يؤكد استعداد المقاومة حسم المعارك القادمة مع الاحتلال

أوضح المتحدث باسم حركة "حماس" فوزي برهوم أن ما كشفه برنامج "ما خفي أعظم" عبر قناة الجزيرة، يؤكد استعداد المقاومة الفلسطينية على حسم وكسب أي معركة قادمة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال برهوم في تصريح صحفي: "ما كشفه برنامج ما خفي أعظم من مقدرات كتائب القسام العسكرية وإدارتها لمعركة سيف القدس، رسالة واضحة للاحتلال الإسرائيلي، ويعكس استراتيجية الردع وفرض المعدلات التي استندت عليها، واستعدادها وقدرتها الفائقة على حسم و كسب أي معركة قادمة مع الاحتلال".

وكشف برنامج ما خفي أعظم الذي تعرضه قناة الجزيرة الفضائية أسرار وكواليس لأول مرة بعد مرور عام على معركة القدس الأخيرة التي أطلقت عليها المقاومة الفلسطينية اسم "سيف القدس".



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المصدر / فلسطين أون لاين