ما خفي أعظم يكشف أسرار وكواليس "سيف القدس" لأول مرة

كشف برنامج ما خفي أعظم الذي تعرضه قناة الجزيرة الفضائية أسرار وكواليس لأول مرة بعد مرور عام على معركة القدس الأخيرة

وأوضحت كتائب القسام أن الضربة التي علقتها في نهاية الحرب الأخيرة كانت تشمل 362 صاروخاً، وتستهدف 14 مدينة ومستوطنة منها حيفا وتل أبيب وديمونا وإيلات

وقالت القسام: "القائد العام أبو خالد الضيف اتصل على سلاح المدفعية عدة مرات للتأكيد على تنفيذ الضربة الصاروخية نحو القدس، وجدد التأكيد على إطلاق الصواريخ بالضبط مع الساعة 6 وهو انتهاء التحذير الأخير للقسام".

وفي أول ظهور إعلامي لمحمد السنوار أحد أبرز أعضاء هيئة أركان القسام قال: "عندما نحذر الاحتلال فكل حرف وكلمة لها رصيد وفعل ميداني على الأرض، ونعرف مواضع ألم الاحتلال والضغط عليه وثبتنا معادلات مهمة أصبح يحسب حسابها جيداً".

وأضاف: "حاولنا تنفيذ عملية أسر مطلع معركة سيف القدس لإرغام الاحتلال على صفقة تبادل".

وتابع: "وجهنا الصفعة الأكبر بالحرب بضرب "تل أبيب" بمئات الصواريخ، وكسرنا هيبة مركز الظلم وقبلة المطبعين في معركة ســيـــف القــــدس".

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المصدر / فلسطين أون لاين