الجيش الإيراني يتحفظ على ناقلتي نفط ترفعان العلم اليوناني

تحفظ الجيش الإيراني، الجمعة، على ناقلتيّ نفط ترفعان العلم اليوناني، عقب احتجاز أثينا ناقلة نفط إيرانية والسماح للولايات المتحدة بمصادرة نفطها الخام.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، قيام الجيش بالتحفظ على ناقلتيّ نفط يونانيتين في مياه الخليج.

وأرجع الجيش هذه الخطوة إلى ارتكاب الناقلتين "خروقات وانتهاك القواعد البحرية"، حسب المصدر ذاته.

ولم يشر الحرس الثوري في التصريحات التي نقلتها "تسنيم" إلى قيام اليونان قبل يومين، باحتجاز ناقلة نفط إيرانية والسماح للولايات المتحدة بمصادرة نفطها الخام.

وفي وقت سابق من اليوم، كانت وكالة "نور" التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كشفت عن قيام الجيش بالتحفظ على ناقلتيّ النفط اليونانيتين "دلتا بوسيدون" و"برودنت وورير".

وقالت إن التحفظ على الناقلتين جاء على خلفية قرار طهران باتخاذ "إجراءات عقابية" ضد اليونان بعد أن احتجزت ناقلة نفط إيرانية وسمحت للحكومة الأمريكية بمصادرة نفطها الخام.

المصدر / الأناضول