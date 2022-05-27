"ما خفي أعظم" يكشف تفاصيل جديدة ويحاور شخصية عسكرية

نشرت قناة الجزيرة مقطعاً مرئياً يروّج فيه لحلقة جديدة من برنامج ما خفي أعظم.

وفي المقطع المرئي الذي لم يتجاوز الدقيقة، ظهر قائد عسكري في كتائب القسام تحدث عن تواصل بينه وبين القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف قبيل بدء معركة سيف القدس.

في حين ظهرت مشاهد جديدة لغرفة إدارة الرماية في أنفاق كتائب القسام، وظهر شخصية خفيت معالمها، تحدث معه الصحفي المسحال بالقول: في أول ظهور إعلامي لك"؟.

ومن المقرر أن تعرض تفاصيل الحلقة الجديدة التي حملت عنوان "قلب المعادلة"، اليوم الجمعة الساعة 10:05 مساءً.





المصدر / فلسطين أون لاين