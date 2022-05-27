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إصابات خلال تصدي المواطنين لهجوم المستوطنين على بلدة برقة

27 مايو 2022 . الساعة 19:46 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون بلدة برقة

 أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال تصديهم لهجوم شنه عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على منازل ومنشآت بالقرب من مدخل برقة شمال غرب نابلس.

وأقدم المستوطنون على إحراق عشرات الأشجار في المنطقة الشمالية من أراضي القرية.

وأفادت مصادر طبية أن 7 مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ومواطن بشظايا رصاص، و15 مواطنًا بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، مشيرةً إلى أن طواقم الإسعاف نقلت مواطنين إلى المستشفى، فيما عولجت باقي الإصابات ميدانيًا.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن عشرات المستوطنين هاجموا المنازل ومنشآت على مدخل برقة، وسط اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في المنطقة.

وأضاف أن اعتداءات المستوطنين تتصاعد في محيط ريف نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نابلس #استيطان #بلدة برقة

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