نابلس: عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق في مواجهات مع الاحتلال

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم الجمعة، بالرصاص والاختناق نتيجة قمع الاحتلال لمسيرات في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، منها إصابات بينها بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وحالات اختناق إثر استنشاق الغاز المنبعث من القنابل المسيلة للدموع.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع 88 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وجبل صبيح وبيتا وحوارة بنابلس.

وفي بلدة حوارة جنوب نابلس، أصيب مواطن بالرصاص الحي واثنان آخران بغاز الفلفل وآخر بقنبلة صوتية.

وفي بلدتي بيت دجن شرق نابلس وبيتا إلى الجنوب، أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وذكرالهلال الأحمر، أن "مواطنين اثنين أصيبا بالرصاص المعدني و21 بالاختناق وواحد بحروق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية بيت دجن".

وأشار إلى أن "اثنين من المواطنين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال المواجهات مع الاحتلال في بيتا جنوب نابلس، و14 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع".

المصدر / فلسطين أون لاين