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"برلمانيون لأجل القدس" تُرحب بتجريم التطبيع في البرلمان العراقي

27 مايو 2022 . الساعة 14:28 بتوقيت القدس
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رحبت رابطة برلمانيون لأجل القدس بإقرار مجلس النواب العراقي، مشروع قانون حظر التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الرابطة أن إقرار القانون بإجماع المصوتين يعكس المواقف الحقيقية للشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم من القضية الفلسطينية، وهي المواقف المطلوبة من البرلمانيين والبرلمانات، شاكرة مجلس النواب العراقي، والقوى العراقية المختلفة التي عملت من أجل عرض مشروع القانون للتصويت في البرلمان وإقراره.

ودعت الرابطة، البرلمانات والبرلمانيين لاتخاذ خطوات مماثلة لمعاقبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي والقوانين الإنسانية، والتي كانت أخرها إعدام الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بدم بارد.

وكان مجلس النواب العراقي، أقر الخميس، مقترح قانون تجريم "التطبيع مع الكيان الصهيوني" بإجماع الحاضرين.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، أن "القانون الذي حظي بإجماع المصوتين يمثل انعكاسًا حقيقيًا لإرادة الشعب، وقرارًا وطنيًا شجاعًا ، وموقفاً هو الأول من نوعه على مستوى العالم من حيث تجريم العلاقة مع الاحتلال"، داعيًا البرلمانات العربية والإسلامية لإصدار تشريعات مماثلة تلبي تطلعات شعوبها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #العراق #التطبيع

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