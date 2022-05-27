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أسعار الخضروات في السوق المحلي لهذا اليوم

27 مايو 2022 . الساعة 10:56 بتوقيت القدس
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حافظت العديد من أصناف الخضروات في الأسواق المحلية، اليوم الجمعة 27-5-2022، على ثبات أسعارها، فيما واصل البيض انخفاضه، مقابل ارتفاع طفيف للدجاج.

وجاءت أسعر الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة، كما يلي:

الرقم الصنف السعر الكيلو بالشيكل
1 طماطم         2.5
2 خيار 1.7
3 بصل 1.5
4 كوسا 2
5 باذنجان 2
6 فلفل 3
7 جزر 2
8 ثوم 6
9 ملفوف 3
10 زهرة 4
11 قرع 3
12 ليمون 2
13 ملوخية 2
14 فصوليا 3
15 بيض 11
16 دجاج 12
17 لحمة 35
18 بطاطا 1.7
المصدر / فلسطين أون لاين
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#أسعار #الخضروات

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