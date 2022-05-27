أسعار الخضروات في السوق المحلي لهذا اليوم

حافظت العديد من أصناف الخضروات في الأسواق المحلية، اليوم الجمعة 27-5-2022، على ثبات أسعارها، فيما واصل البيض انخفاضه، مقابل ارتفاع طفيف للدجاج.
وجاءت أسعر الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة، كما يلي:
|الرقم
|الصنف
|السعر الكيلو بالشيكل
|1
|طماطم
|2.5
|2
|خيار
|1.7
|3
|بصل
|1.5
|4
|كوسا
|2
|5
|باذنجان
|2
|6
|فلفل
|3
|7
|جزر
|2
|8
|ثوم
|6
|9
|ملفوف
|3
|10
|زهرة
|4
|11
|قرع
|3
|12
|ليمون
|2
|13
|ملوخية
|2
|14
|فصوليا
|3
|15
|بيض
|11
|16
|دجاج
|12
|17
|لحمة
|35
|18
|بطاطا
|1.7
المصدر / فلسطين أون لاين