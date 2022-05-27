أسعار الخضروات في السوق المحلي لهذا اليوم

حافظت العديد من أصناف الخضروات في الأسواق المحلية، اليوم الجمعة 27-5-2022، على ثبات أسعارها، فيما واصل البيض انخفاضه، مقابل ارتفاع طفيف للدجاج.

وجاءت أسعر الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة، كما يلي:

الرقم الصنف السعر الكيلو بالشيكل 1 طماطم 2.5 2 خيار 1.7 3 بصل 1.5 4 كوسا 2 5 باذنجان 2 6 فلفل 3 7 جزر 2 8 ثوم 6 9 ملفوف 3 10 زهرة 4 11 قرع 3 12 ليمون 2 13 ملوخية 2 14 فصوليا 3 15 بيض 11 16 دجاج 12 17 لحمة 35 18 بطاطا 1.7

المصدر / فلسطين أون لاين