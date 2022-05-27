برلمان العراق يجرم التطبيع مع (إسرائيل) بالإجماع

أقر مجلس النواب العراقي بالإجماع مقترح قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي".

وتضمن القانون عقوبات على المخالفين تصل إلى الإعدام، ويسري على جميع العراقيين، وكذلك الأجانب العاملين في العراق.

ونشرت صفحة مجلس النواب العراقي على "فيسبوك"، رسالة من النائب الأول لرئيس مجلس النواب "حاكم الزاملي"، وجه فيها الشكر لممثلي الشعب لموقفهم المشرف والتاريخي في التصويت على هذا القانون.

وكان برلمان العراق قد طالب البرلمانات العربية والإسلامية أن تحذو حذو البرلمان العراقي في إصدار قوانين تحظر التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وتجرمه وتلاحق دعاته.

المصدر / فلسطين أون لاين