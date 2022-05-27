السنغال: مصرع 11 طفل رضيع في حريق نشب في أحد المستشفيات

لقي ما لا يقل عن 11 طفلًا رضيعًا مصرعهم في أحد مستشفيات السنغال، وفق ما أعلن الرئيس "ماكي سال" في تغريدة على تويتر (الأربعاء).

وأضاف "ماكي سال" ا إن 11 رضيعا ماتوا في حريق بقسم حديثي الولادة في مستشفى إقليمي ببلدة تيواون التي تبعد نحو 120 كيلومترا شرقي العاصمة دكار.

من ناحيته قال وزير الصحة عبد الله ضيوف سار "وفقا للتحقيقات الأولية، تسبب ماس كهربائي في اندلاع الحريق بالمستشفى".

وأضاف الوزير في تصريحات لوسائل الإعلام "أنه وفقا للتحقيقات الأولية، تسبب ماس كهربائي في اندلاع الحريق".

وأوضح أنه متواجد في "جنيف"، للمشاركة في اجتماعات جمعية الصحة العالمية، مضيفًا أنه سيقطع الرحلة ويعود إلى السنغال على الفور.

المصدر / وكالات