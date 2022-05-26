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الجزيرة" تقرر إحالة ملف "اغتيال" أبو عاقلة إلى الجنايات الدولية

26 مايو 2022 . الساعة 20:53 بتوقيت القدس
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قناة الجزيرة القطرية

أعلنت شبكة "الجزيرة" القطرية، الخميس، عن اتخاذها قرارا بإحالة ملف "جريمة اغتيال الزميلة (مراسلتها في فلسطين) شيرين أبو عاقلة إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية".

وقالت الشبكة في بيان نشرته عبر منصاتها الإلكترونية: "شكلنا تحالفا قانونيا دوليا يضم فريقنا القانوني وخبراء دوليين لإعداد ملف كامل لتقديمه للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية".

وتعهدت الشبكة "بتفعيل كل المسارات الممكنة لتقديم المسؤولين عن الاغتيال إلى منصات العدالة الدولية وأخذ جزائهم القانوني".

وكانت أبو عاقلة من أوائل المراسلين الميدانيين لقناة "الجزيرة" القطرية، وانضمت إلى الشبكة 1997 أي بعد عام واحد فقط من انطلاقها.

وهي من مواليد القدس عام 1971، وحاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك بالأردن، وتحمل أيضا الجنسية الأمريكية.

واغتال جنود الاحتلال أبو عاقلة في جنين بالضفة الغربية في 11 مايو/أيار، أثناء تغطيتها لاقتحام المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الجزيرة #الجنايات الدولية #شيرين أبو عاقلة

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