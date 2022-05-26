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يشعل النار بجسم صديقه على سبيل المزاح

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يشعل النار بجسم صديقه على سبيل المزاح

26 مايو 2022 . الساعة 20:37 بتوقيت القدس
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صورة توضيحية

أقدم سائق «توك توك» في مصر على تصرف متهور، إذ أشعل النار بجسم صديقه على سبيل المزاح.

وانتهى التصرف المتهور الذي بدأ بدعابة بين الصديقين كارثة، ليصاب أحدهما بنسبة حروق تجاوزت 50%، حسبما أفاد موقع «المصري اليوم».

وأُخطرت النيابة العامة المصرية بالواقعة، وباشرت التحقيقات التي أسفرت عن أن سائقاً كان يمزح مع صديقه (طالب)، 16 عاماً، بسكب بنزين عليه، أثناء إشعاله سيجارة وتدخينها.

وطلبت جهات التحقيق التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه، وتحريات أجهزة الأمن لكشف ملابسات الواقعة، وقررت حبس المتهم 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات

المصدر / وكالات
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