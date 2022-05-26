أكسيوس: (إسرائيل) ترفض طلبا بتزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للدبابات

أكد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون لموقع "أكسيوس" أن (إسرائيل) رفضت طلبًا للولايات المتحدة بالسماح لألمانيا في تزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للدبابات.

وتنتج هذه الصواريخ في مصنع إسرائيلي بألمانيا وفقا لتكنولوجيا إسرائيلية، ووفقا للرخصة يجب أن توافق سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أي عملية نقل للصواريخ لصالح طرف ثالث.

وأشار "أكسيوس" إلى أن هذه أصبحت آخر نقاط الخلاف بين (إسرائيل) والولايات المتحدة فيما يخص تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

ووفقا لأكيسوس، زار المدير العام لوزارة الحرب الإسرائيلية، عمير إيشيل، العاصمة واشنطن، قبل أسبوعين، حيث التقى بمسؤولي البنتاغون وناقشوا التعاون الأمني بين دولة الاحتلال والولايات المتحدة.

وذكر مسؤولون إسرائيليون وأميركيون للموقع أن إيشيل التقى في زيارته كولين كال وكيل وزارة الدفاع الأميركية للسياسة الذي طرح جهود إدارة بايدن في حث دول العالم على تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

ووفقا للمسؤولين، طلب كال من إيشيل السماح بنقل صواريخ "سبايك" المضادة للدبابات إلى أوكرانيا، إلا أن الأخير رفض الطلب وأعلم كال بأن (إسرائيل) ستزود أوكرانيا فقط بالمعدات العسكرية غير القاتلة.

وذكر مسؤول إسرائيلي لأكسيوس أن خشية الاحتلال من مقتل جنود روس بأسلحة تصنّعها (إسرائيل)، وأن ذلك قد يؤذي المصالح الأمنية للأخيرة في سوريا.

المصدر / وكالات