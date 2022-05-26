اعتصام فلسطيني أمام مقر "الصليب الأحمر" بلبنان

نظمت جمعية أغاريد (مؤسسة أهلية في لبنان) اعتصامًا، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة طرابلس (شمال لبنان)، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لنكبة فلسطين.

وسلمت الجمعية مذكرة للجنة الدولية للصليب الأحمر، نددت فيها بالاستفزازات الإسرائيلية وتعرضها للمسجد الأقصى والمرابطين فيه، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم حق عودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه ووطنه.

ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 200 ألف لاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة، يتوزع معظمهم على 12 مخيماً، ومناطق سكنية أخرى في البلاد.

المصدر / قدس برس