"حماس" تثمّن تجريم البرلمان العراقي التطبيع مع الاحتلال

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، تصويت البرلمان العراقي بالإجماع على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، واعتباره خيانةً عظمى.

ورأت "حماس في بيان أن تجريم التطبيع "موقفٌ يعكس أصالة الشعب العراقي، ومواقفه التاريخية الدَّاعمة لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة".

ودعت الحركة البرلمانات العربية والإسلامية كافة إلى "الاقتداء بهذا القرار المشرّف، الذي يمثّل دعماً كبيراً لشعبنا ونضاله المشروع في مواجهة الاحتلال الصهيوني الغاشم، الذي يعدّ وجوده تهديداً لأمن ومصالح أمَّتنا".

وأقر مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، بإجماع جميع الحاضرين، وفقا لبيان الدائرة الاعلامية في المجلس.

ويجرّم القانون، التواصل مع الاحتلال، أو إقامة علاقات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو ثقافية معه.

المصدر / فلسطين أون لاين