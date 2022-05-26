تراجع الذهب مع تأكيد "المركزي الأميركي" زيادة سعر الفائدة

تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي اليوم، بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي أن «البنك المركزي الأميركي» سيتمسك بزيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعيه في حزيران وتموز.

ويمكن أن يضر رفع الفائدة بالذهب كأحد الأصول التي لا تدرّ عائداً.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1844.90 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1% إلى 1844.20 دولاراً.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الذي عُقد في الثالث والرابع من أيار أن كل المشاركين في الاجتماع ساندوا زيادة قدرها نصف نقطة مئوية في سعر الفائدة الرئيسي لمحاربة التضخم، على الرغم من أن ذلك لم يكن مفاجأة بالنسبة إلى السوق.

"المعدن الأصفر" في طريقه لتسجيل انخفاض للشهر الثاني على التوالي، بعد أن وصلت الأسعار إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر ونصف شهر في وقت سابق من الشهر الجاري على خلفية ارتفاع الدولار. وزادت أسعار الذهب بأكثر من ثلاثة في المئة منذ تراجع الدولار.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 21.83 دولاراً للأوقية. وانخفض البلاتين 0.7% إلى 937.53 دولاراً، وهبط البلاديوم 0.2% إلى 2001.41 دولار.

المصدر / وكالات