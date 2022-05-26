رسميًا.. قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول في نهائي دوري الأبطال

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن قائمة الفريق لمواجهة ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم السبت المقبل، على إستاد فرنسا الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس.

وضم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، جميع اللاعبين إلى القائمة من دون استثناء، للسفر إلى العاصمة باريس لمواجهة فريق ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

لحراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، وتوني فويدياس.

لخط الدفاع: إدير ميليتاو، داني كارفاخال، خيسوس فاييخو، ديفيد ألابا، ناتشو فيرنانديز، فيرلاند ميندي، ومارسيلو.

لخط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيديريكو فالفيردي، لوكاس فاسكيز، داني سيبايوس، إيسكو، وإدواردو كامافينغا.

لخط الهجوم: كريم بنزيما، إدين هازارد، غاريث بيل، فينسيوس جونيور، ماركو أسينسيو، لوكا يوفيتش، رودريغو جويس، وماريانو دياز.

المصدر / وكالات