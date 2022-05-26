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"بحر" يثمن تصويت النواب العراقي على قانون تجريم التطبيع

26 مايو 2022 . الساعة 17:21 بتوقيت القدس
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رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة د. أحمد بحر

ثمن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة د. أحمد بحر تصويت مجلس النواب العراقي بالإجماع على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنع أشكال العلاقات معه كافّة.

وقال د. بحر في تصريح صحفي عقب إقرار البرلمان العراقي للقانون:" إن هذا التصويت دليل على أن الأمة لا تزال حية، وأن التطبيع مع الاحتلال هو وصمة عار على من يتهافتون عليه".

وأضاف "أن إصدار قوانين تجرم التطبيع يمثل ردًا برلمانيًا عمليًا على عدوان الاحتلال المتصاعد على المسجد الأقصى المبارك، وعلى شعبنا الفلسطيني".

وطالب د. بحر الدول العربية والإسلامية وبرلماناتها كافة، أن تتبنى هذا النهج حفاظًا على مبادئها وتحقيقًا لإرادة شعوبها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#أحمد بحر #النواب العراقي #تجريم التطبيع

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