حزب الله: الزجّ باسم الحزب في الاتجار بالمخدّرات هدفه تشويه صورة المقاومة

اتّهمت العلاقات الإعلامية في حزب الله، قناة العربية التابعة للسعودية، بأنّها «دأبت على صناعة الأكاذيب وفبركة ‏الاتهامات الباطلة والزج باسم حزب الله في صناعة المخدرات والاتجار بها ‏والترويج لها، بهدف الإساءة إلى الحزب وتشويه صورة حركات المقاومة ‏وخدشها أمام الرأي العام».

وفي بيانٍ، قال الحزب اليوم الخميس: «كل ذلك خدمة للعدو الإسرائيلي ومشاريع التطبيع ‏المذلّة معه، وللتعمية على الوقائع الدامغة بتورط كبار الأمراء والمسؤولين ‏السعوديين بتجارة المخدرات وحبوب الكبتاغون والتي شهد مطار بيروت ‏الدولي أحد فصولها البارزة بتوقيف أمير سعودي بالجرم المشهود».‏

وتابع أنّ «محاولات قناة العربية الدائمة لصرف الأنظار عن انتشار آفة المخدرات ‏داخل المجتمع السعودي تعاطياً واتجاراً عن طريق ربطها بالآخرين وتلفيق ‏الاتهامات لهم، لن يؤدّي إلى علاج هذه المشكلة المتزايدة داخل السعودية، ‏وكان الأجدر بها وبالمسؤولين عنها العمل الجاد في مكافحة هذه الآفة القاتلة ‏عملياً وإعلامياً وتربوياً ودينياً، والحدّ من مخاطرها الداهمة أمنياً واجتماعياً».‏

المصدر / فلسطين أون لاين