حزب الله: الزجّ باسم الحزب في الاتجار بالمخدّرات هدفه تشويه صورة المقاومة

اتّهمت العلاقات الإعلامية في حزب الله، قناة العربية التابعة للسعودية، بأنّها «دأبت على صناعة الأكاذيب وفبركة الاتهامات الباطلة والزج باسم حزب الله في صناعة المخدرات والاتجار بها والترويج لها، بهدف الإساءة إلى الحزب وتشويه صورة حركات المقاومة وخدشها أمام الرأي العام».
وفي بيانٍ، قال الحزب اليوم الخميس: «كل ذلك خدمة للعدو الإسرائيلي ومشاريع التطبيع المذلّة معه، وللتعمية على الوقائع الدامغة بتورط كبار الأمراء والمسؤولين السعوديين بتجارة المخدرات وحبوب الكبتاغون والتي شهد مطار بيروت الدولي أحد فصولها البارزة بتوقيف أمير سعودي بالجرم المشهود».
وتابع أنّ «محاولات قناة العربية الدائمة لصرف الأنظار عن انتشار آفة المخدرات داخل المجتمع السعودي تعاطياً واتجاراً عن طريق ربطها بالآخرين وتلفيق الاتهامات لهم، لن يؤدّي إلى علاج هذه المشكلة المتزايدة داخل السعودية، وكان الأجدر بها وبالمسؤولين عنها العمل الجاد في مكافحة هذه الآفة القاتلة عملياً وإعلامياً وتربوياً ودينياً، والحدّ من مخاطرها الداهمة أمنياً واجتماعياً».