سلطة الأراضي بغزة تتيح الاطلاع على الخارطة التفاعلية للأراضي

أعلنت الإدارة العامة للمساحة في سلطة الأراضي عن إتاحة الخارطة التفاعلية للجمهور عبر موقعها على شبكة الإنترنت وفي الإمكان متابعتها عن طريق الحاسوب والهواتف المزودة بالإنترنت.

ودعا رئيس قسم نظم المعلومات الجغرافية م. حسام فروانة، المواطنين إلى زيارة الخارطة التفاعلية للتأكد من صحة ما جاء في عقد البيع فمعرفة رقم القسيمة والقطعة الواردة في عقد البيع متاحٌ للجميع، مبيناً أنه يمكن التأكد من جميع البيانات التي يذكرها البائع للمشتري قبل القيام أو أثناء عملية شراء الأرض.

وأفاد أنه بات متاحًا للمواطنين الاستعلام عن الأراضي المسموح تداولها من الناحية القانونية، ومن ناحية الجهة المالكة لها سواء كانت أراضي حكومية أو طابو أو أوقاف عبر الخارطة التفاعلية المنشورة على موقع سلطة الأراضي pla.gov.ps.

وتعمل الخارطة التفاعلية على جميع الأجهزة اللوحية واللاب توب والجوال ويوجد بها خدمة تحديد المواقع جي بي اس، حيث يتمكن المواطن من معرفة موقعه بالتحديد على الخارطة.

وأضاف فروانة: "تصنف الأراضي في الخارطة التفاعلية على أربعة مستويات؛ الأول باللون الأخضر وهي أراضي الطابو ذات الملكية الخاصة وننصح المواطن التأكد من صحة مستخرج القيد المقدم من البائع".

ويظهر المستوى الثاني باللون الأصفر وهي الأراضي أو القسائم ذات الصفة المشتركة بين الملكية الخاصة للمواطنين أو الحكومة أو بين المواطنين والأوقاف.

أما المستوى الثالث باللون الأحمر فهي أراضي حكومية يمنع تماماً التصرف فيها بأي شكل من الأشكال ويمنع تداولها منعًا باتًّا.

في حين أن المستوى الرابع يظهر باللون البنفسجي وهي أراضي الأوقاف كذلك يمنع تداولها بشكل قطعي كونها أراضي وقفية مرجعيتها وزارة الأوقاف والشئون الدينية.



وللاطلاع على تفاصيل حول الخارطة الرابط في التالي :

https://www.youtube.com/watch?v=vlaYHga-OH8

المصدر / فلسطين أون لاين