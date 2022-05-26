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دعت للمشاركة للحشد الواسع فجر الأحد القادم

"حماس" تحذر الاحتلال من أية حسابات خاطئة في القدس والأقصى

26 مايو 2022 . الساعة 15:40 بتوقيت القدس
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حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الاحتلال الإسرائيلي، من "أية حسابات خاطئة في القدس والأقصى"، وذلك في ظل السماح للمستوطنين القيام بتنفيذ مسيرة الأعلام الأحد القادم.

وقالت حركة حماس في بيان لها، اليوم الخميس، وإنَّنا نحذّر قادة الاحتلال من أيّة حسابات خاطئة في القدس والأقصى، نجدّد التأكيد على أننا ماضون بكل قوّة وإصرار ويقين، في الدّفاع عن قدسنا وأقصانا وحقوقنا الوطنية".

وأشادت ببطولات أبناء شعبنا في التضحية والدفاع عن القدس والمسجد الأقصى، في كل محطّات الصراع مع هذا "العدو الغاشم".

ودعت "حماس"، جماهير شعبنا الفلسطيني إلى المشاركة الفاعلة والحشد الواسع، في فجر يوم الأحد القادم، عبر شدّ الرّحال إلى المسجد الأقصى، والرّباط والاعتكاف فيه، وأداء صلاة الضحى، والثبات في كلّ ساحاته وأبوابه وأركانه المباركة، دفاعاً عنه، وإفشالاً لمخططات المستوطنين باقتحامه وتدنيسه وبأداء طقوسٍ استفزازيةٍ داخل باحاته.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأقصى #حماس #القدس #الاحتلال

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