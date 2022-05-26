الاحتلال ينشر ملاجئ متنقلة في مستوطنات "غلاف" غزة

أعلنت قناة "كان" العبرية اليوم الخميس، أن الاحتلال نشر المزيد من الملاجئ المتنقلة، في مستوطنة "سديروت" في "غلاف" غزة.

وأفادت القناة العبرية بأن "هذه الخطوة تأتي قبل 72 ساعة من "مسيرة الأعلام" التي أعلن الاحتلال أنها ستمر وفقاً لمسارها المعلن عنه، يوم الأحد القادم.

وبدأت شرطة الاحتلال استعدادها فعلياً لاحتمالية وقوع مواجهات وتوترات، على خلفية المسيرة، وخشيةً من ذلك؛ أمر قائد شرطة الاحتلال برفع حالة التأهب في مدينة القدس، ونشر 3 آلاف عنصر، إضافةً لنشر مئات العناصر في مدن الداخل الفلسطيني.

وصباح اليوم، ذكرت مصادر عبرية أن الاحتلال وافق على مشاركة 16 ألف مستوطن، سيمرون من باب العامود مباشرة مع إقامة الرقصة التلمودية في ميدانه رافعين أعلام الاحتلال، حيث سيجري دخول 8000 مستوطن من الذكور، من باب العامود في تمام الساعة السادسة، فيما ستدخل 8000 مستوطنة من باب الخليل في تمام السادسة والربع.

وتزامناً مع ذلك، دعت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس إلى ضرورة تكثيف التواجد والحضور في المسجد الأقصى المبارك من صباح يوم الأحد الـ29 من أيار الجاري، وكذلك في ساحة باب العامود؛ للتصدي لاقتحام المستوطنين للأقصى ومسيرة الأعلام التهويدية.

المصدر / فلسطين أون لاين