فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

سلطة الأراضي بغزة تتيح الاطلاع على الخارطة التفاعلية للأراضي

مؤسسات علمائية تدعو لتوحيد خطبة الجمعة حول "مسيرة الأعلام"

دون العودة لهيئات المنظمة.. عباس يعين الشيخ أمينًا للجنة التنفيذية

"حماس" تحذر الاحتلال من أية حسابات خاطئة في القدس والأقصى

الاحتلال ينشر ملاجئ متنقلة في مستوطنات "غلاف" غزة

"القسام" نشرت مشهداً له مع محمد الضيف.. ماذا قالت عائلة القائد وليد شمالي لـ "فلسطين أون لاين"؟

دعوات شبابية للرباط في الأقصى وإشعال نقاط التماس مع الاحتلال

روسيا تطور "غواصات صامتة" جديدة لجيشها

الاتحاد الأوروبي يطالب بالتحقيق في جريمة قتل الفتى "يامين"

طبيبة روسية تكشف: هؤلاء قد يقتلهم البصل؟

إعلان فيسبوك داخلي

بالفيديو "القسام" نشرت مشهداً له مع محمد الضيف.. ماذا قالت عائلة القائد وليد شمالي لـ "فلسطين أون لاين"؟

26 مايو 2022 . الساعة 15:16 بتوقيت القدس
...

في وقت سابق، التقى فريق "فلسطين أون لاين" عائلة الشهيد القائد وليد شمالي، والذي ارتقى في معركة سيف القدس مايو 2021م.

وأكدت العائلة في حديثها المرئي، أن الشهيد شمالي قدم كل ما يملك من أجل المقاومة وتطويرها قدراتها العسكرية.

وبثّت كتائب الشهيد عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مشاهدًا مرئية جديدة ظهر خلالها القائد العام للكتائب محمد الضيف.

وظهر القائد الضيف في فيلم "عميد التصنيع" الذي يروي حياة رفيق دربه القائد وليد شمالي قائد دائرة المعدات الصناعية والإنتاج العسكري، والذي استُشهد في معركة سيف القدس مايو 2021م.

وخلال الفيديو، ظهر القائدان يسيران في موقع عسكري، يمسك كلٍّ منهما يد الآخر، فيما أخفت القسام معالم وجه الضيف.

وقالت في الفيلم: الشهيد شمالي رافق رجل الأمن الأول في فلسطين كقائد هيئة الأركان محمد الضيف وقد أواه في بيته مرارًا وتكرارًا".

 

 
المصدر / فلسطين اون لاين
إعلان تيك توك داخلي
#كتائب القسام #القسام #الضيف #وليد شمالي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة