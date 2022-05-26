روسيا تطور "غواصات صامتة" جديدة لجيشها

أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن البلاد ستباشر العام الجاري بصنع غواصتين جديدتين تعملان بالديزل والكهرباء من نوع "لادا".

وحول هذا الموضوع قال رئيس مؤسسة أحواض بناء السفن الأميرالية الروسية، أليكس رحمانوف: "العام الجاري ستبدأ المنشآت التابعة لمؤسستنا في بطرسبورغ بتصنيع غواصتين جديدتين تعملان بالديزل والكهرباء من نوع لادا، تصنيع الغواصتين سيبدأ في المواعيد التي كنا قد وضعناها سابقا ضمن مخططاتنا".

وأضاف: "كل شيء في منشآتنا جاهز للبدء بالعمل على تصنيع الغواصتين، بداية التصنيع ستبدا تبعا لتوجيهات وزارة الدفاع الروسية التي كنا قد وقعنا معها عقود تطوير هاتين الغواصتين عام 2019".

يبلغ طول غواصة من غواصات "لادا" نحو 66.8 م، وعرضها 7.1 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1765 طنا، يمكن لهذه الغواصات العمل بعيدا عن قواعدها في مهمات تستمر لـ 45 يوما، والحركة بسرعة 21 عقدة بحرية، فضلا عن أنها مسلحة بست منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، وتعمل بمحركات تعتمد على الديزل والكهرباء تصدر معدلات قليلة جدا من الضجيج أثناء الحركة ما يجعل هذه الغواصات عصيّة على الاكتشاف من قبل العدو.

وكانت الخدمة الصحفية لمؤسسة أحواض بناء السفن الأميرالية الروسية قد أعلنت في أبريل الماضي عن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات البحرية لغواصة "كرونشتاد" من فئة "لادا" والمطورة في إطار المشروع 677 لصالح الجيش الروسي، وأشارت إلى أن الغواصة من المفترض أن تسلم لسلاح البحرية في البلاد العام الجاري.

المصدر / وكالات