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في يوم الأحد المقبل 29 مايو

دعوات فصائلية لرفع العلم الفلسطيني وتكثيف التواجد في القدس المحتلة

26 مايو 2022 . الساعة 12:58 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

دعت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس المحتلة، اليوم الخميس، إلى رفع العلم الفلسطيني وتكثيف التواجد في المسجد الأقصى ومنطقة باب العامود الأحد المقبل.

وشددت القوى الوطنية والإسلامية بالقدس في بيان صحفي، على ضرورة تكثيف التواجد والحضور في ساحات وباحات المسجد الأقصى من صباح يوم الأحد المقبل؛ للتصدي لعمليات الاقتحام للجماعات الاستيطانية.

كما نبهت إلى ضرورة التواجد بشكل كثيف في ساحة باب العامود ومحيط باب العامود عصر نفس اليوم الأحد، من أجل منع ما يُسمى (مسيرة الأعلام) من الوصول لساحة باب العامود التي يحاول الاحتلال أن يثبت أنه صاحب السيادة عليها، ويسعى لعبرنتها وتهويدها. بحسب البيان

وطالبت القوى الوطنية والإسلامية كل التجار الفلسطينيين في القدس خارج أسوارها وداخل البلدة القديمة على وجه الخصوص بفتح محلاتهم التجارية وعدم إغلاقها؛ كي لا يشكل فرصة للمتطرفين والمشاركين في (مسيرة الأعلام) من استباحة المدينة وممارسة عربدتهم فيها.

كما طالبت كل أبناء شعبنا في مدينة القدس لنصرة العلم الفلسطيني، كرمز من رموز السيادة في المدينة، بتكثيف رفع الأعلام الفلسطينية في كل أنحاء المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #تهويد #مسيرة الأعلام

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