فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لأول مرة منذ سنوات.. كتائب القسام تبث مشهداً جديداً للقائد محمد الضيف

المطران حنا: "مسيرة الأعلام" استفزازٌ خطير ومسٌ بطابع مدينتنا

عصراً.. اجتماع طارئ لفصائل المقاومة بغزة

مراجعات توجيهي 2022 - مبحث الأحياء للفرع العلمي

جبارين يُعزّي بوفاة والدة الأسير يعقوب قادري

بعد جنين.. نابلس تدخل خطّ المواجهة وتزيد أعباء جيش الاحتلال

المرور: 7 إصابات بـ 10 حوادث سـير خلال 24 ساعة

500 معتقل إداري يُواصلون مقاطعة (محاكم) الاحتلال لليوم الـ146

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" ويؤدون طقوسًا مستفزة

هل تراجعت توقعات الحرب الخامسة؟!

إعلان فيسبوك داخلي

لبحث التصدي لمخططات الاحتلال بالقدس

عصراً.. اجتماع طارئ لفصائل المقاومة بغزة

26 مايو 2022 . الساعة 12:42 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

تعقد فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، اجتماعًا طارئًا لبحث التصدي لمخططات الاحتلال الإسرائيلي بالمسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس.

وقال المتحدث باسم الجهاد الإسلامي، داوود شهاب، في تصريح  نشرته وكالة "الرأي"الحكومية: إن "الفصائل ستعقد اجتماعًا عند الساعة الخامسة عصر اليوم لبحث التصدي لمخططات الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى وتنظيم مسيرة الأعلام بالقدس".

وتعتزم سلطات الاحتلال والجماعات الاستيطانية المتطرفة تنفيذ اقتحام مركزي ومكثّف للمسجد الأقصى في ذكرى احتلال شرقي القدس، كما سيتم تنظيم (مسيرة الأعلام) السنوية بمدينة القدس يوم الأحد المقبل، والتي سيخترق مسارها باب العامود والحي الإسلامي بالبلدة القديمة، في محاولة لفرض "سيادتها الكاملة" على المدينة.

وردًا على هذه المخططات، حذّرت فصائل المقاومة الاحتلال من اقتحام "الأقصى" وتهويد القدس، مؤكدةً أنها أرسلت رسائل عديدة للأطراف المعنية تفيد بأن تنظيم (مسيرة الأعلام) بمسارها المعلن خط أحمر ولعب بالنار، يتحمل الاحتلال مسؤولية أي تصعيد قد يحدث جراء النتائج المترتبة على ذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان تيك توك داخلي
#اجتماع #تهويد #فصائل #مسيرة الأعلام

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة