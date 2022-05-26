عصراً.. اجتماع طارئ لفصائل المقاومة بغزة

تعقد فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، اجتماعًا طارئًا لبحث التصدي لمخططات الاحتلال الإسرائيلي بالمسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس.

وقال المتحدث باسم الجهاد الإسلامي، داوود شهاب، في تصريح نشرته وكالة "الرأي"الحكومية: إن "الفصائل ستعقد اجتماعًا عند الساعة الخامسة عصر اليوم لبحث التصدي لمخططات الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى وتنظيم مسيرة الأعلام بالقدس".

وتعتزم سلطات الاحتلال والجماعات الاستيطانية المتطرفة تنفيذ اقتحام مركزي ومكثّف للمسجد الأقصى في ذكرى احتلال شرقي القدس، كما سيتم تنظيم (مسيرة الأعلام) السنوية بمدينة القدس يوم الأحد المقبل، والتي سيخترق مسارها باب العامود والحي الإسلامي بالبلدة القديمة، في محاولة لفرض "سيادتها الكاملة" على المدينة.

وردًا على هذه المخططات، حذّرت فصائل المقاومة الاحتلال من اقتحام "الأقصى" وتهويد القدس، مؤكدةً أنها أرسلت رسائل عديدة للأطراف المعنية تفيد بأن تنظيم (مسيرة الأعلام) بمسارها المعلن خط أحمر ولعب بالنار، يتحمل الاحتلال مسؤولية أي تصعيد قد يحدث جراء النتائج المترتبة على ذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين