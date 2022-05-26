لأول مرة منذ سنوات.. كتائب القسام تبثُّ مشهدًا جديدًا للقائد محمد الضيف

بثّت كتائب الشهيد عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مشاهدًا مرئية جديدة ظهر خلالها القائد العام للكتائب محمد الضيف.

وظهر القائد الضيف في فيلم "عميد التصنيع" الذي يروي حياة رفيق دربه القائد وليد شمالي قائد دائرة المعدات الصناعية والإنتاج العسكري، والذي استُشهد في معركة سيف القدس مايو 2021م.

وخلال الفيديو، ظهر القائدان يسيران في موقع عسكري، يمسك كلٍّ منهما يد الآخر، فيما أخفت القسام معالم وجه الضيف.

وقالت في الفيلم: الشهيد شمالي رافق رجل الأمن الأول في فلسطين كقائد هيئة الأركان محمد الضيف وقد أواه في بيته مرارًا وتكرارًا".





المصدر / فلسطين اون لاين