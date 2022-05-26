عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" ويؤدون طقوسًا مستفزة

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط دعوات فلسطينية للاعتكاف في رحابه.



وأفادت مصادر مقدسية، بأنّ "عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدّوا طقوسًا تلمودية، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته".



وتوالت الدعوات الفلسطينية للاعتكاف في الأقصى المبارك، بدءًا من يوم غدٍ الجمعة 27 أيار/مايو، ردًّا على دعوات المستوطنين لاقتحام مركزي ومكثّف للمسجد، بمناسبة احتلال شرقي القدس عام 1967، الذي يُصادف الأحد 29 من الشهر الجاري.



وكانت جماعات "الهيكل" المزعوم، دعت لاقتحام جماعي للمسجد الأقصى، "احتفالًا بذكرى احتلال شرقي القدس، ورفع الأعلام في باحاته، وأداء طقوس تلمودية".



ويتعرّض "الأقصى" بشكل يومي لاقتحامات المستوطنين، عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية، وبحماية سلطات الاحتلال، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.

المصدر / فلسطين أون لاين