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جمعية نوى تعلن عن برنامج تدريبي للتربويين والخريجين الجدد المهتمين بالتعليم

26 مايو 2022 . الساعة 10:04 بتوقيت القدس
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جمعية نوى تعلن عن برنامج تدريبي للتربويين والخريجين الجدد المهتمين بالتعليم

يتيح مركز زيتونة- أحد مشروعات جمعية نوى للثقافة والفنون في دير البلح وضمن مشروع (مجتمعات تتعلم)، فرصة جديدة لاكتساب مهارات تربوية نوعية لفئة التربويين/ات الخريجين/ات الجدد من خلال برنامج بناء القدرات في التعليم الجامع الرسمي وغير الرسمي والدعم النفسي ويتضمن موضوعات عديدة ومشوقة سيتم تجهيزها خصيصاً حسب احتياجات التربويين/ات الجدد في منطقة دير البلح والمحافظة الوسطى.

برنامج بناء قدرات التربويين/ات يناسب:

👩‍🏫الخريجين/ات الجدد والشغوفين/ات بمهنة التعليم (الرسمي وغير الرسمي)
👨‍🏫الخريجين/ات الجدد في التربية (لغة عربية، رياضيات، لغة إنجليزية، علوم، تربية خاصة، تعليم أساسي، فنون) علوم المكتبات والدعم النفسي.
👩‍🏫الخريج/ة الجديد/ة بحيث لا تتجاوز سنوات التخرج من 3-5 سنوات.
👨‍🏫 تعطى الأولوية للمتقدمين/ات من منطقة دير البلح والمحافظة الوسطى
👩‍🏫 قادراً على الالتزام التام بحضور جميع لقاءات برنامج بناء قدرات التربويين/ات.
👩‍🏫القادرين/ات على اجتياز مقابلة فردية.

📍موعد استقبال الطلبات في مركز زيتونة من 08:30 صباحاً حتى 2:30 ظهراً
📍 آخر موعد للتسجيل 9 يونيو 2022
📍متوقع أن يبدأ برنامج بناء القدرات في يوليو2022

📞 للاستفسار التواصل على رقم مركز زيتونة: 0562500320

للتسجيل عبر الرابط التالي:

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