جمعية نوى تعلن عن برنامج تدريبي للتربويين والخريجين الجدد المهتمين بالتعليم
يتيح مركز زيتونة- أحد مشروعات جمعية نوى للثقافة والفنون في دير البلح وضمن مشروع (مجتمعات تتعلم)، فرصة جديدة لاكتساب مهارات تربوية نوعية لفئة التربويين/ات الخريجين/ات الجدد من خلال برنامج بناء القدرات في التعليم الجامع الرسمي وغير الرسمي والدعم النفسي ويتضمن موضوعات عديدة ومشوقة سيتم تجهيزها خصيصاً حسب احتياجات التربويين/ات الجدد في منطقة دير البلح والمحافظة الوسطى.
برنامج بناء قدرات التربويين/ات يناسب:
الخريجين/ات الجدد والشغوفين/ات بمهنة التعليم (الرسمي وغير الرسمي)
الخريجين/ات الجدد في التربية (لغة عربية، رياضيات، لغة إنجليزية، علوم، تربية خاصة، تعليم أساسي، فنون) علوم المكتبات والدعم النفسي.
الخريج/ة الجديد/ة بحيث لا تتجاوز سنوات التخرج من 3-5 سنوات.
تعطى الأولوية للمتقدمين/ات من منطقة دير البلح والمحافظة الوسطى
قادراً على الالتزام التام بحضور جميع لقاءات برنامج بناء قدرات التربويين/ات.
القادرين/ات على اجتياز مقابلة فردية.
موعد استقبال الطلبات في مركز زيتونة من 08:30 صباحاً حتى 2:30 ظهراً
آخر موعد للتسجيل 9 يونيو 2022
متوقع أن يبدأ برنامج بناء القدرات في يوليو2022
للاستفسار التواصل على رقم مركز زيتونة: 0562500320
للتسجيل عبر الرابط التالي: