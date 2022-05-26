الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات ومداهمات طالت عددًا من المواطنين في أماكن متفرقة من الضفة الغربية.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 14 مواطنًا من محافظة الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال داهمت بلدة سعير شرق الخليل، واعتقلت كلًّا من: عبد المنعم جرادات، ونجله باسل (15 عامًا)، وبشار إدريس جرادات، وجهاد عمر جرادات، ونجله عمر (14 عامًا)، وعمر حمدان جرادات، وسعد نمر الفروخ، وشحادة مطور، ونجله مراد.

وأضافت: أنّ "الاحتلال اعتقل: بشير العكل، وأنس علي الجبور، من بلدة يطّا، وبراء مازن بلوط، وعاصم علي بلوط، وشقيقه محمد، من بلدة بني نعيم.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنًا من بلدة حوارة، جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

أما في رام الله، فقد اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، أسيرًا محررًا وشابًّا، من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر يوسف رائد حامد (20 عامًا) من بلدة سلواد شمال شرق رام الله، ورائد شوامرة من المدينة، بعد أن داهمت منزلَيهما وفتّشتهما.

ومن الجدير ذكره أنّ قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيّما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.