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وظائف شاغرة في روضة للأطفال بالنصيرات

26 مايو 2022 . الساعة 09:07 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن  إدارة روضة الأنامل الذهبية تعلن فيه عن وظائف شاغرة .

الوظائف المطلوبة :

1- معلمات رياض أطفال

2- حاضنة 

3- آذنة

4-مصورة

 ملاحظة:

للمتقدمات لمعلمة روضة وفق المؤهلات والشروط التالية:

1- بكالوريوس أو دبلوم تربية ويفضل تعليم أساسي أو رياض أطفال.

2- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في تدريس المجال في رياض الأطفال.

3- القدرة على التعامل مع الأطفال وإدماج التعليم من خلال اللعب.

4- القدرة على الإبداع والابتكار والتطوير.

5- تتمتع بمهارات الاتصال والتواصل وتحمل ضغط العمل  والعمل ضمن الفريق.

7- ذات شخصية فاعلة. 

8- أن تكون من سكان النصيرات ويفضل قريبة من مقر الروضة

 - وعلى المتقدمات للحضانة والآذنة أن تكون حاصلة على الأقل شهادة ثانوية عامة ولديها خبرة سنتين فأكثر

- للمتقدمات لمصورة أن تكون عندها خبرة عالية جدا بالتصوير

 طريقة التسجيل: 

- لمن ترغب بالتقديم التوجه لروضة مع إحضار شهادات الخبرة ، على أن الدوام الإداري لروضة من الساعة التاسعة صباحا لساعة الثانية عشر .

-  للاستفسار التواصل على جوال:0599746174

- العنوان/قطاع غزة - النصيرات -مخيم (2)-شارع مكتب العمل-جمعية رعاية الطالب_بجوار مستوصف شهداء النصيرات

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