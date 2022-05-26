وظائف شاغرة في روضة للأطفال بالنصيرات

إعلان توظيف صادر عن إدارة روضة الأنامل الذهبية تعلن فيه عن وظائف شاغرة .
الوظائف المطلوبة :
1- معلمات رياض أطفال
2- حاضنة
3- آذنة
4-مصورة
ملاحظة:
للمتقدمات لمعلمة روضة وفق المؤهلات والشروط التالية:
1- بكالوريوس أو دبلوم تربية ويفضل تعليم أساسي أو رياض أطفال.
2- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في تدريس المجال في رياض الأطفال.
3- القدرة على التعامل مع الأطفال وإدماج التعليم من خلال اللعب.
4- القدرة على الإبداع والابتكار والتطوير.
5- تتمتع بمهارات الاتصال والتواصل وتحمل ضغط العمل والعمل ضمن الفريق.
7- ذات شخصية فاعلة.
8- أن تكون من سكان النصيرات ويفضل قريبة من مقر الروضة
- وعلى المتقدمات للحضانة والآذنة أن تكون حاصلة على الأقل شهادة ثانوية عامة ولديها خبرة سنتين فأكثر
- للمتقدمات لمصورة أن تكون عندها خبرة عالية جدا بالتصوير
طريقة التسجيل:
- لمن ترغب بالتقديم التوجه لروضة مع إحضار شهادات الخبرة ، على أن الدوام الإداري لروضة من الساعة التاسعة صباحا لساعة الثانية عشر .
- للاستفسار التواصل على جوال:0599746174
- العنوان/قطاع غزة - النصيرات -مخيم (2)-شارع مكتب العمل-جمعية رعاية الطالب_بجوار مستوصف شهداء النصيرات