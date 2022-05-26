وظائف شاغرة في روضة للأطفال بالنصيرات

إعلان توظيف صادر عن إدارة روضة الأنامل الذهبية تعلن فيه عن وظائف شاغرة .

الوظائف المطلوبة :

1- معلمات رياض أطفال

2- حاضنة

3- آذنة

4-مصورة

ملاحظة:

للمتقدمات لمعلمة روضة وفق المؤهلات والشروط التالية:

1- بكالوريوس أو دبلوم تربية ويفضل تعليم أساسي أو رياض أطفال.

2- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في تدريس المجال في رياض الأطفال.

3- القدرة على التعامل مع الأطفال وإدماج التعليم من خلال اللعب.

4- القدرة على الإبداع والابتكار والتطوير.

5- تتمتع بمهارات الاتصال والتواصل وتحمل ضغط العمل والعمل ضمن الفريق.

7- ذات شخصية فاعلة.

8- أن تكون من سكان النصيرات ويفضل قريبة من مقر الروضة

- وعلى المتقدمات للحضانة والآذنة أن تكون حاصلة على الأقل شهادة ثانوية عامة ولديها خبرة سنتين فأكثر

- للمتقدمات لمصورة أن تكون عندها خبرة عالية جدا بالتصوير

طريقة التسجيل:

- لمن ترغب بالتقديم التوجه لروضة مع إحضار شهادات الخبرة ، على أن الدوام الإداري لروضة من الساعة التاسعة صباحا لساعة الثانية عشر .

- للاستفسار التواصل على جوال:0599746174

- العنوان/قطاع غزة - النصيرات -مخيم (2)-شارع مكتب العمل-جمعية رعاية الطالب_بجوار مستوصف شهداء النصيرات