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وفاة والدة الأسير يعقوب قادري أحد أسرى "نفق الحرية"

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وفاة والدة الأسير يعقوب قادري أحد أسرى "نفق الحرية"

26 مايو 2022 . الساعة 08:53 بتوقيت القدس
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قادري ووالدته

أعلنت مصادر محلية، صباح اليوم الخميس، وفاة والدة الأسير يعقوب قادري أحد أسرى "نفق الحرية".

وأشارت المصادر إلى أنّ والدة الأسير يعقوب قادري من سجن جلبوع كانت ترقد على سرير المرض بمستشفى النجاح، إلى أن توفيت اليوم.

وتوفيت والدة الأسير قادري بعد انتظار دام 20 عامًا للإفراج عنه، حيث اعتُقل نجلها من جنين عام 2003 وحُكم بالسجن المؤبد مرتين إضافة إلى 35 عامًا.

وفي 6 سبتمبر 2021 تمكّن 6 أسرى من انتزاع حريتهم من زنزانتهم في سجن "جلبوع" عبر نفق حفروه على مدى أشهر، وأعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقالهم بعد مطاردة استمرت أسبوعين.

وقبل أيام فُجع الأسير أيهم كممجي أحد أبطال نفق الحرية باستشهاد شقيقه "شأس" برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

كما فُجع الأسير زكريا الزبيدي باستشهاد شقيقه "داوود" متأثّرًا بإصابته خلال اشتباكات مسلحة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بمخيم جنين في الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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