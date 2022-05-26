الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة سعير شرق الخليل ثمانية مواطنين وهم: باسل جرادات، وعبد المنعم جردات، بشار جردات، جهاد جردات، سعد الفروخ، شحادة مطور، مراد مطور وعمر جرادات، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وكما اعتقلت قوات الاحتلال من قلقيلية، الشبان : براء حماد، أربكان طبسية، أنس داوود، محمد خدرج، محمد خضر، باسم سعسع.

واعتقلت من رام الله الأسير المحرر يوسف العنيد، والشاب رائد الشوامرة، ومن بلدة حوارة جنوب نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد لافي عودة.

المصدر / فلسطين أون لاين