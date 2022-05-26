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تفاصيل تنشر لأول مرة حول عميد التصنيع في كتائب القسام

قائد لواء القسام بغزة: الاحتلال سيتفاجأ بدقة وكثافة وتأثير صواريخنا

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بالفيديو قائد لواء القسام بغزة: الاحتلال سيتفاجأ بدقة وكثافة وتأثير صواريخنا

26 مايو 2022 . الساعة 06:14 بتوقيت القدس
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قال قائد لواء غزة قي كتائب الشهيد عز الدين القسام، عز الدين الحداد، إن الاحتلال سيتفاجأ من دِقة وكثافة وتأثير صواريخ المقاومة في أي معركة قادمة.

وأكد الحداد، أن الاحتلال سيرى في المعركة القادمة صنيع "هذه الثلة المباركة"، مؤكدًا أن الاحتلال واهم إن ظن أنه باغتياله للقادة الأبطال ومهندسي التصنيع، سيوقف تطوير صواريخ القسام.

وأشار إلى أن الاحتلال سيتفاجأ من دقة هذه الصواريخ "التي صنعت بأيدي متوضئة، وعقول ربانية، وسيرى العدو ما يسيئه، فهذا وعد الله الجبار، وسندخل الأرض المقدسة وإنا لقادمون".

وكان الحداد يتحدث ضمن فيلم "عميد التصنيع" الذي بثته موقع كتائب القسام مساء أمس الأربعاء، ويكشف تفاصيل تنشر لأول مرة عن السيرة الجهادية للشهيد القسامي القائد وليد موسى شمالي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#كتائب القسام #عز الدين الحداد

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