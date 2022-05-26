فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصين نحو اتفاقيات أمنيّة واقتصاديّة مع دول جنوب الهادئ... واشنطن تحذّر

أكبر معمر في العالم يحتفل بعيد ميلاده الـ 113 غدا الجمعة

تفاصيل تنشر لأول مرة حول عميد التصنيع في كتائب القسام

الاحتلال يعتقل 3 شبان جنوب جنين

محكمة الاحتلال تلغي قرار السماح للمستوطنين بأداء الشعائر التلمودية في "الأقصى"

ناصيف: شعبنا يعلن النفير لمواجهة غطرسة الاحتلال في القدس والأقصى

بدران: محاولة الاحتلال تهويد القدس سيكون الفتيل لانفجار كبير

حمد: شعبنا سيُفشل مسيرة الأعلام المزعومة

قوى القدس تدعو للتصدي لاقتحامات المستوطنين الأحد القادم

الاحتلال يدخل آليات ثقيلة إلى ساحات المسجد الإبراهيمي

إعلان فيسبوك داخلي

أكبر معمر في العالم يحتفل بعيد ميلاده الـ 113 غدا الجمعة

26 مايو 2022 . الساعة 01:12 بتوقيت القدس
...

يحتفل الفنزويلي خوان فيسينتي مورا، الذي منحته موسوعة غينيس للأرقام القياسية الأسبوع الماضي لقب أكبر معمر في العالم، بعيد ميلاده رقم 113 يوم  غد الجمعة.

ولمورا الذي يتمتع بصحة جيدة، 41 حفيدا و 18 من أبناء الأحفاد و12 من أبناء أبناء الأحفاد.

وقال إنريك بوخان الطبيب بمصحة سان خوزيه دي بوليفار بولاية تاتشيرا الفنزويلية، إنه باستثناء ارتفاع بسيط في ضغط الدم ومشاكل في السمع بسبب التقدم في العمر، فإن مورا يتمتع بصحة جيدة للغاية ولا يتعاطى أي أدوية.

وأضاف بوخان "بالنسبة لي يبدو بصحة جيدة بوجه عام".

وأصبح مورا أكبر معمر في العالم بعد وفاة ساتورنينو دي لا فوينتي غارسيا، الذي ولد في 11 فبراير/ شباط 1909 في إسبانيا، وتوفي في يناير كانون الثاني وعمره 112 عاما و 341 يوما.

المصدر / وكالات
إعلان تيك توك داخلي
#فنزويلا #موسوعة غينيس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة