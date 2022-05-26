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الاحتلال يدخل آليات ثقيلة إلى ساحات المسجد الإبراهيمي

26 مايو 2022 . الساعة 00:34 بتوقيت القدس
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أدخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات من المستوطنين، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، معدات ثقيلة وشاحنات إلى ساحات المسجد الإبراهيمي في الخليل جنوبي الضفة الغربية، تمهيدا لتركيب مصعد كهربائي خاص بالمستوطنين لتسهيل اقتحامهم للمسجد.

وقال مدير الحرم الإبراهيمي غسان الرجبي، في تصريحات صحفية إن قوات الاحتلال ومجموعة من المستوطنين، قاموا بعد انتهاء صلاة العشاء ومغادرة المصلين الإبراهيمي، بإدخال معدات ثقيلة وشاحنات محملة بأجزاء المصعد المنوي تركيبه لتسهيل اقتحامات المستوطنين للمسجد، ضمن مخطط استيطاني لتهويده والسيطرة عليه لصالح مشاريعه الاستيطانية.

وكانت قوات الاحتلال قد شرعت في شهر أغسطس/ آب من العام الماضي بعمليات حفر وتدمير ما يزيد عن 300 متر مربع من ساحة المسجد ومرافقه لإنشاء بنية تحتية لهذا المصعد، ويوم الاثنين الماضي قامت تلك القوات بقص درج الإبراهيمي، في خطوة تهدف إلى تغيير معالم المسجد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #المسجد الإبراهيمي #الاحتلال الإسرائيلي

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