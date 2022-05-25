تفاصيل تنشر لأول مرة حول عميد التصنيع في كتائب القسام

نشر موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام عبر موقعه الإلكتروني تفاصيل تُنشر لأول مرة عن القائد الشهيد وليد موسى شمالي.

وعنون القسام فيلمه عن الشهيد بـ "عميد التصنيع".

ويكشف الفيلم تفاصيل تنشر لأول مرة عن السيرة الجهادية للشهيد القسامي القائد/ وليد موسى شمالي "أبو بلال".

وقالت كتائب القسام إن القائد شمالي كان يشغل منصب قائد دائرة المعدات الصناعية والانتاج العسكري، وتقلد العديد من المناصب القيادية.

وكشفت عن مرافقته لقائد أركان المقاومة الفلسطينية محمد الضيف "أبو خالد" وإيوائه في منزله.

كما كشفت القسام عن مشاركة شمالي في الإعداد والتجهيز لبعض العمليات النوعية، أبرزها عملية مغتصبة دوغيت التي نفذها الاستشهادي إسماعيل المعصوابي وأدت إلى مقتل جنديين من جيش الاحتلال الإسرائيلي وإصابة عدد آخر، وعملية حاجز إيرز التي نفذتها الفدائية ريم الرياشي وخلفت العديد من القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال.

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المصدر / فلسطين أون لاين