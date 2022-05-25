هنية يعزي بوفاة الشيخ الداعية أحمد القطّان

بعث إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" برقية تعزية إلى الدكتور خالد المذكور رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي بوفاة الشيخ الداعية المربي أحمد القطّان.

ووجه هنية في البرقية التعزية والمواساة إلى أسرة الشيخ وإلى الأمة الإسلامية وإلى الشعب الكويتي الشقيق، وأيضًا إلى جميع محبي الشيخ وتلاميذه.

واستذكر هنية دور الشيخ المشرّف والرائد في نصرة قضايا الأمة وتبنيها، وفي المقدمة منها قضية فلسطين، ودفاعه عن القدس والأقصى.

وقال: "نستذكر إسهامات الشيخ العظيمة في إعداد الجيل المسلم، وتبنيه للقضايا الإسلامية، على نهج الوسطية والاعتدال، وانخراطه في هموم أمته وشعوبها، ونصرة قضاياها، والدفاع عن مقدساتها"، مؤكدًا أن الشيخ سيبقى مُلهمًا للعلماء والدعاة والمربين، ومثالًا يحتذى به.

ودعا المولى عز وجل أن يتغمد فارس المنابر وصاحب كلمة الحق وخطيب منبر الدفاع عن الأقصى بواسع رحمته، وأن يلهم أسرة الفقيد والشعب الكويتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.

المصدر / فلسطين أون لاين