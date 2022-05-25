واتساب يُحذر: تطبيقنا لن يعمل على هذه الهواتف قريبًا

تخطط شركة "واتساب" (Whatsapp) لإيقاف دعمها عن عدد من هواتف "آبل" (Apple) قريبا، حيث لن يعمل تطبيقها في الأجهزة التي تعتمد إصدارات محددة من نظام التشغيل "آي أو إس" (iOS) وفق تقرير لموقع "إكسبريس" (Express).

ووفقا لموقع "وابيتا أنفو" (WABetaInfo)، فإن الشركة تحذر الآن مستخدمي "آيفون" الذين يملكون أجهزة تعمل بإصدارات "آي أو إس" 10 أو 11، من أنهم بحاجة إلى تحديث أجهزتهم من أجل الاستمرار في استخدام تطبيق واتساب مع نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويبدو أن التغييرات على خدمة الدردشة الشهيرة، ستترك بعض مستخدمي هواتف "آبل" محظورين من إرسال واستقبال أي رسائل.

وكشف فريق وابيتا إنفو أن شركة واتساب المملوكة لـ"ميتا" (Meta) (شركة فيسبوك سابقا) بدأت في تنبيه بعض المستخدمين بأن أجهزتهم ستتوقف عن العمل اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول 2022، وذلك لأن نظام التشغيل "آي أو إس 12" من آبل سيكون الحد الأدنى من المتطلبات للأجهزة اعتبارا من هذا الخريف ولا يمكن لكل من "آيفون 5″ (iPhone 5) و"آيفون 5 سي" (iPhone 5c) تشغيل هذا البرنامج الأكثر حداثة.

وفي التنبيه، تحذر "واتساب" فتقول "قم بالتحديث إلى أحدث إصدار من آي أو إس لمواصلة استخدام واتساب. سيتوقف واتساب عن دعم هذا الإصدار من آي أو إس بعد 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022"

وإلى جانب هذا التنبيه لأجهزة "آيفون"، قام التطبيق أيضا بتحديث صفحة الدعم الخاصة به والتي تنص الآن على أنه "حاليا، نقدم الدعم للأجهزة التالية ونوصي باستخدامها: أندرويد، التي تعمل بنظام التشغيل 4.1 والأحدث، آيفون الذي يعمل بنظام أي أو إس 12 والإصدارات الأحدث".

لماذا تقوم شركة "واتساب" بهذا التغيير؟

ليس سرا أن تتخلى "واتساب" عن دعمها للأجهزة القديمة، حيث تحتاج الشركة إلى التركيز على الترقيات التي ستكون متاحة لغالبية مستخدميها. ومع تقدم الهواتف في السن، يستخدمها عدد أقل من الأشخاص، لذلك من المنطقي من الناحية التجارية التوقف عن دفع التحديثات إلى تلك الأجهزة.

وتشرح شركة "واتساب" فتقول "تتغير الأجهزة والبرامج في كثير من الأحيان، لذلك نقوم بانتظام بمراجعة أنظمة التشغيل التي ندعمها ونقوم بإجراء التحديثات. ولاختيار ما نتوقف عن دعمه، نقوم كل عام، مثل شركات التكنولوجيا الأخرى، بالنظر في الأجهزة والبرامج الأقدم والتي لا يزال عدد قليل من الأشخاص يستخدمونها. وقد لا تحتوي هذه الأجهزة أيضا على آخر تحديثات الأمان، أو ربما تفتقر إلى الوظائف المطلوبة لتشغيل واتساب".

المصدر / وكالات