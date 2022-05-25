شرطة الاحتلال ترفع حالة التأهب قبيل "مسيرة الأعلام"

قالت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، إن مفتش شرطة الاحتلال الإسرائيلي كوبي شبتاي أصدر مجموعة قرارات جديدة قبيل "مسيرة الأعلام" والمقررة يوم الأحد القادم في القدس المحتلة.

وأضافت الصحيفة، أن مفتش شرطة الاحتلال أمر بإلغاء الإجازات والحضور الكامل لجميع عناصر الشرطة في القدس ومدن الداخل يوم الأحد، حيث سيتم نشر أكثر من 3000 عنصر في مدينة القدس.

وقرر نشر مئات من عناصر شرطة الاحتلال في المدن بالداخل خشية أن تؤدي مسيرة الأعلام لإشعال المنطقة خاصة عكا واللد.

وقال موقع "والا" العبري، إنه تقرر تعزيز نشر قوات وعناصر الاحتلال في القدس والمدن المعنية يوم غد الخميس استعدادا لمسيرة الأعلام المقررة يوم الأحد.

ووفقا للموقع فإنه ورغم استمرار حالة التوتر في منطقة باب العامود والبلدة القديمة وتهديدات الفصائل الفلسطينية، فإن "مسيرة الأعلام" سوف تجري في مسارها الاعتيادي ولن يتم تغير مسارها.

وادعى الموقع أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي سوف "تمنع تحويل مسيرة الأعلام الى مسيرة استفزازية".

المصدر / فلسطين أون لاين