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الاحتلال يهدم منزلًا في بيت صفافا بالقدس ويعتدي على أصحابه

25 مايو 2022 . الساعة 18:06 بتوقيت القدس
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جرافات الاحتلال تهدم منزل المقدسي محمد جودة (القسطل)

هدمت قوات الاحتلال مساء اليوم الأربعاء منزلاً مكوناً من طابقين في بلدة بيت صفافا جنوب شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية اقتحمت منطقة الصافح في بلدة بيت صفافا، وهدمت منزل المواطن محمد جودة.

كما اعتدت قوات الاحتلال على صاحب المنزل المقدسي محمد جودة ونجله بعد تكبيله داخل إحدى الآليات العسكرية، وسط انتشار أعداد كبيرة من جنود الاحتلال في المكان.

وقالت وداد جودة، زوجة صاحب المنزل، إن عملية الهدم نفذت بشكل مفاجئ رغم وجود ترخيص، موضحة أنهم دفعوا مبالغ باهظة كمخالفات حتى حصولهم على الترخيص.

وحسب منظمة أوتشا فإن سلطات الاحتلال هدمت في الفترة بين 19 إبريل و9 مايو 9 مبانٍ يملكها فلسطينيون أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها في المنطقة (ج) بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ونتيجة لذلك لحقت الأضرار بسبل عيش نحو 31 مواطناً فلسطينياً من سكان المباني المستهدفة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #الاحتلال #بيت صفافا

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