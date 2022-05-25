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52 إصابة مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

25 مايو 2022 . الساعة 17:55 بتوقيت القدس
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أصيب عدد من المواطنين، على إثر اندلاع مواجهات مع جنود الاحتلال والمستوطنين، في بلدة حوارة جنوبي نابلس، شمال الضفة المحتلة.

وأعلنت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، عن إصابة 52 مواطنا بحالات اختناق، واحد منها بشظية رصاص حي، خلال مواجهات اندلعت في البلدة.

وحطم شبان مركبات مستوطنين في البلدة، وسط إطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز تجاه الفلسطينيين.

وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالرصاص المطاطي، والاختناق، مساء أمس، جرّاء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز، في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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