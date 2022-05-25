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إصابة 11 مواطنا بمواجهات مع المستوطنين جنوب نابلس

25 مايو 2022 . الساعة 17:55 بتوقيت القدس
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أصيب عدد من المواطنين، على إثر اندلاع مواجهات مع المستوطنين، في بلدة حوارة جنوبي نابلس، شمال الضفة المحتلة.

وأعلنت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، عن إصابة 10 مواطنين بحالات اختناق، وواحد بشظية رصاص حي، خلال المواجهات المندلعة في البلدة.

وحطم شبان مركبات مستوطنين في البلدة، وسط إطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز تجاه الفلسطينيين.

وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالرصاص المطاطي، والاختناق، مساء أمس، جرّاء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز، في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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