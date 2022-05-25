الولايات المتحدة: إحباط خطة لاغتيال بوش الابن

أعلنت السلطات الأمريكية أنّها أوقفت رجلا مرتبطاً بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) ووجّهت إليه تهمة التحضير لمحاولة اغتيال الرئيس الأسبق جورج بوش الابن.

وقالت النيابة العامة في ولاية أوهايو الأمريكية الثلاثاء (24 أيار/مايو 2022) في بيان إنّها أوقفت عراقيا ووجهت له تهمة "مساعدة ودعم مؤامرة تهدف إلى قتل الرئيس الأسبق للولايات المتحدة جورج دبليو بوش".

وزعم البيان أنّ الرجل البالغ من العمر 52 عاما، حاول تجنيد عراقيين آخرين وإحضارهم لتنفيذ الهجوم وأجرى عمليات استكشاف واستطلاع في دالاس بولاية تكساس قرب أماكن مرتبطة بالرئيس الجمهوري الأسبق (2001-2009).

ووصل الرجل بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة عام 2020 بتأشيرة سياحية وأقام بين كولومبوس في ولاية أوهايو (شمال) وإنديانابوليس، قبل أن يطلب اللجوء.

كما حاول المتّهم مساعدة رجل، اعتقد أنّه عراقي، على الهجرة إلى الولايات المتحدة لقاء مبلغ مالي.

وأوضحت النيابة العامة أنّه "في تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر 2021 تلقّى المتهم عشرات آلاف الدولارات" لتأمين وصول هذا الشخص الذي "كان في الحقيقة مختلقاً"، مشيرة إلى أن "التواصل كان منسّقاً تحت إدارة مكتب التحقيقات الفدرالي".

وجاء في وثيقة نشرها مكتب التحقيقات الفدرالي الثلاثاء أنّ أفراد الفريق "أرادوا قتل الرئيس الأسبق بوش لأنه مسؤول عن مقتل العديد من العراقيين" بعد الاحتلال العسكري للعراق الذي بدأ عام 2003.

وأبلغ المتهم رجلاً كان في الواقع مخبراً لمكتب التحقيقات الفدرالي أنّ عنصرين سابقين في الاستخبارات العراقية كان يفترض ان ينفّذا عملية اغتيال بوش بمساعدة عناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية" ومجموعة تسمّى "الرائد".

المصدر / وكالات