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الاحتلال يجدد رفضه إجراء عملية جراحية للأسيرة "الجعابيص"

25 مايو 2022 . الساعة 16:20 بتوقيت القدس
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الأسيرة الفلسطينية إسراء الجعابيص

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، رفضها إجراء عملية جراحية للأسيرة إسراء الجعابيص، تعينها على التنفس من أنفها.

وحمّل بيان لمؤسسة "مهجة القدس للشهداء والأسرى"، الأربعاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة الأسيرة جعابيص وكافة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال.

والأسيرة الجريحة إسراء الجعابيص (38 عاما) من قرية جبل المكبر، جنوبي القدس المحتلة، متزوجة وأم لطفل تقضي حكماً بالسجن 11 عامًا بتهمة محاولة قتل جندي إسرائيلي، وذلك بعد انفجار اسطوانة غاز كانت تقلها بسيارتها قرب حاجز عسكري في11 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وهي في طريقها إلى مدينة القدس قادمة من مدينة أريحا، شمال الضفة.

وتسبب الانفجار ببتر أصابعها وحروق التهمت 50 بالمئة من جسدها، وهي بحاجة إلى أكثر من 8 عمليات جراحية لتستطيع العودة لممارسة حياتها الطبيعية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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