حماس: السماح لـ"مسيرة الأعلام" بالأقصى سيشعل الساحة ويفجر الأوضاع

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن سماح قيادة الاحتلال للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك والمساس بقدسيته فيما تسمى بمسيرات الأعلام في التاسع والعشرين من الشهر الجاري تجاوز للخطوط الحمراء، سيجعلها تتحمل الأثمان الباهظة لسلوكياتها العنصرية المتطرفة.

وقال الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، اليوم الأربعاء، إن على حكومة الاحتلال أن تفهم رسائل المقاومة الفلسطينية جيدا، بعيدا عن عقلية الإرهاب والتطرف التي جبلت عليها.

وحذر برهوم حكومة الاحتلال من تجاوز الخطوط الحمراء، والتي من شأنها إشعال الساحة وتفجير الأوضاع، داعيًا الوسطاء وصناع القرار في المنطقة إلى الضغط على حكومة الاحتلال وكبح جماحها وسحب صواعق التفجير، مؤكدًا أن أي تطورات في المشهد مرتبطة بسلوكه في الميدان.

وشددّ على أنّ الشعب الفلسطيني في كل ساحات الوطن مستمر في مواجهة كل مخططات الاحتلال وبكل قوة، مؤكدًا أن المقاومة لن تتخلى عن واجبها في حماية شعبنا ومقدساته، وجاهزة للتعامل مع كل السيناريوهات.

المصدر / فلسطين أون لاين