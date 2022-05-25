جرّاح سعودي ينقذ حياة طفلة ابتلعت 27 قطعة ألعاب ممغنطة

بتدخل سريع تمكن الفريق الجراحي المتخصص في حالات الرضع وحديثي الولادة بمستشفى الولادة والأطفال في مدينة حفر الباطن (شرق السعودية) أمس الثلاثاء 24 مايو من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر عامين كانت تعاني آلامًا في البطن مع قيء مستمر لأكثر من أسبوعين.

وأظهرت صور الأشعة السينية التي أجريت للطفلة وجود 27 كرة مغناطيسية صغيرة من مكونات إحدى الألعاب داخل الجهاز الهضمي، الأمر الذي أدى لثقب جدار الأمعاء في 8 مواضع.

الرأي الطبي استقر لدى الفريق الجراحي على ضرورة إجراء تدخل جراحي سريع لاستخراج القطع المغناطيسية وخياطة الثقوب المعوية التي تسببت بها الكرات جراء تواجدها داخل الجهاز الهضمي لمدة طويلة.

العملية التي استغرق إجراؤها ثلاث ساعات ونصف، تكللت ولله الحمد بالنجاح. وقد غادرت الطفلة المستشفى بعد استقرار حالتها وهي الآن بصحة جيدة.

المصدر / وكالات