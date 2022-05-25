الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت تكرم أهالي الشهداء والأسرى

كرّمت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، ظهر اليوم الأربعاء، أهالي الشهداء والأسرى، وذلك وفاءً لهم، بعد فوزها الكبير في انتخابات مجلس الطلبة.

واستقبلت الكتلة الإسلامية والحركة الطلابية، أهالي الشهداء والأسرى المهنئين بما وصفته "العرس الديمقراطي"، وذلك في قاعة الشهيد كمال ناصر بجامعة بيرزيت.

وقدم ممثلو أهالي الشهداء والأسرى تهنئتهم للكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت، على فوزها بثقة الطلبة في انتخابات المجلس، مثمنين دورها الكبير في خدمتهم على مدار السنوات الماضية.

كما كرمت الكتلة الإسلامية دائرة الخدمات العامة وعمادة شؤون الطلبة بالجامعة، والحرس الجامعي، لدورهم ومساهمتهم في إنجاح العملية الانتخابية.

وحققت الكتلة الإسلامية فوزًا كبيرًا في انتخابات مجلس الطلبة التي جرت الأربعاء الماضي، في جامعة بيرزيت برام الله.

وحصدت كتلة الوفاء الإسلامية ممثلة الكتلة الإسلامية 5068 صوتًا، مقابل 3379 صوتًا لصالح الشبيبة، بعد فرز كليات التجارة والعلوم والهندسة والآداب وكمال ناصر في انتخابات بيرزيت.

واعتقلت قوات الاحتلال قيادات وكوادر الكتلة الإسلامية، عشية انطلاق انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت والتي فازت فيها الكتلة الإسلامية.

وأكدت الكتلة الإسلامية خلال مؤتمر صحفي في جامعة بيرزيت، أن ملاحقة الاحتلال لكوادرها وطلابها في الجامعة لن تزيدهم إلا قوة وإصراراً وعزماً على تحديه وكسر جبروته.

كما أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن ملاحقة قوات الاحتلال لطلاب الكتلة الإسلامية، وتهديد الطلبة وذويهم برسائل تحمل عبارات الترهيب والوعيد، لن تزيدهم إلا عزيمة وإصرارًا على تحدّي الاحتلال وكسر جبروته، واستمرار عملهم النقابي لخدمة جميع الطلبة.

المصدر / فلسطين أون لاين