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إبعاد شاب ومرابطة مقدسية عن المسجد الأقصى

25 مايو 2022 . الساعة 15:13 بتوقيت القدس
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الشاب والمرابطة المبعدين عن المسجد الأقصى

قضت شرطة الاحتلال اليوم الأربعاء، بإبعاد مرابطة مقدسية وشاب عن المسجد الأقصى لفترتين متفاوتتين.

وكانت شرطة الاحتلال قد استدعت المرابطة الصيداوي يوم أمس للتحقيق، هي والمرابطة خديجة خويص.

وعقب استجواب الصيداوي في أحد مراكز شرطة الاحتلال في القدس، قضت بإبعادها عن المسجد الأقصى لستة أشهر.

 أما المرابطة خويص، بعد استدعائها للتحقيق صباح اليوم، أكدت شرطة الاحتلال على استمرار إبعادها عن المسجد الأقصى حتى شهر تموز/ يوليو، وسلّمتها استدعاءً للتحقيق فور انتهاء مدة الإبعاد.

خويص وصيداوي أسيرتان محررتان، اعتُقلتا عدّة مرات وأبعدتا عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة لفترات متفاوتة، كما قُطع عنهما التأمين الصحي من قبل الاحتلال لفترة أيضًا في محاولة لثنيهما عن الرباط والدفاع عن المسجد الأقصى.

 وفي السياق، أفرجت سلطات الاحتلال عن المقدسي أمير أبو رموز من بلدة سلوان، بشرط إبعاده عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى مدة 46 يوماً، وغرامة مالية قدرها 1500 شيقل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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