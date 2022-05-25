فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إبعاد شاب ومرابطة مقدسية عن المسجد الأقصى

روسيا تطالب برفع العقوبات لتجنب أزمة غذائية عالمية

شركة قطرية تستحوذ على 10% من أشهر شركة في مصر

بالأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الخميس

الاحتلال ينقل مهندس نفق الحرية "محمود العارضة" لعزل "ريمون"

الأردن يُلغي رسميًّا إلزامية ارتداء الكمامة

جماهير نابلس تُشيّع جثمان الشهيد الفتى غيث يامين

أكثر من 70 مهاجرا مفقودا بغرق مركب قبالة السواحل التونسية

احتجاز المعتقل أبو شيرين داخل عزل "أيالون" بأوضاع مأساوية

الأشغال الشاقة مدة 15 سنة لمدان بالقتل القصد بالاشتراك برام الله

إعلان فيسبوك داخلي

بالأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الخميس

25 مايو 2022 . الساعة 14:45 بتوقيت القدس
...

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس 26 مايو.

وقالت الوزارة في بيان لها إنّ السفر سيكون للأسماء الواردة في كشوفات الحافلتين: التاسعة والعاشرة، والمتأخرين من كشف المسافرين رقم (2022/22)، بالإضافة للحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/20)، داعية المدرجة أسماؤهم في الكشوفات لضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أيّ مسافر في غير موعده.

كما دعت المسافرين لضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للإطلاع على كشف المسافرين اضغط هنا

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان تيك توك داخلي
#غزة #معبر رفح #آلية السفر #معبر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة